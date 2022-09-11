Dünya Şampiyonası’nda bir bronz da Ali Cengiz’den













Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, İranlı Naser Ghasem Alizadeh ile maruz kaldı. Rakibini 7-1 mağlup eden Cengiz, dünya üçüncüsü oldu.Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Ali Cengiz, "Çok zorlu mücadelelerden geçtik. Büyüklerde ilk kez takıma giriyorum. İlk defa da büyüklerde madalya aldım. Sevinçliyim, ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok zorlu çalışmalardan geldik. Hedefimizi yılın başında koyduk. Çok güzel ekip oluşturduk. Hocalarımız genç, tecrübeleri olanlar da var. Teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. Bu madalyada emeği geçen çok insan var. Beni yetiştiren hocalarıma, kulübüme, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 3'te 3 yaptık. Grekoromen olarak çok güzel başlangıç ele geçirdik. Üçümüz de kazandık. Yarın final yapacak arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Güzel bir şekilde Türkiye buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.