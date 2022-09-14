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14 Eylül 2022 - 14:00

Dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye'ye döndü

Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye'ye döndü. Şampiyonada altın madalya kazanan Burhan Akbudak, “Sayı tuşu olmadığım sürece kendime çevireceğimi biliyordum. O kadar inanmıştım. Sonunda da öyle oldu” dedi.

SPOR
14 Eylül 2022 - 14:00
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Dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye’ye döndü


Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk yaşayan Grekoromen Milli Takımı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcuları aileleri ve altyapı sporcuları karşıladı. Şampiyonada altın madalya kazanan milli sporcu Burhan Akbudak, basın mensuplarına açıklama yaptı.



Şampiyon sporcu, final müsabakasında inancını hiç kaybetmediğinin altını çizerek, "Tarifi mümkün olmayan bir duygu yaşıyorum an itibariyle. Buraya gelen, bizi destekleyen dua eden emekleri olan herkesten Allah razı olsun. Geriye düştüğüm maçı geriden gelerek çevirdim ancak maça çıkmadan önce zaten konsantre olmuştum. Maç içerisinde hiçbir zaman maçtan düşmedim. Sayı tuşu olmadığım sürece kendime çevireceğimi biliyordum. O kadar inanmıştım. Sonunda da öyle oldu” şeklinde konuştu. Şampiyon sporcu Burhan Akbudak'ın annesi Necla Akbudak ise “Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Çok mutluyum. Oğlumda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Rabbim başarılarını daim eylesin inşallah” dedi.

Cenk İldem: "İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da ülkemize güzel gururlar yaşatırız"

Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Cenk İldem de yeni bir ekip olarak güzel bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, "9 aydır aralıksız çalışıyoruz. Ekip olarak birbirimize çok inanmıştık. Sporcularla harika bir uyumumuz vardı. Onlar bize inandı biz onlara inandık. Güzel işler başarmak için yola çıktık. 13 yıl aradan sonra dünya şampiyonu olarak ülkemize döndüğümüz için mutluyuz. Önümüzde çok serüvenimiz olacak. Olimpiyatlar ana hedefimiz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemize güzel gururlar yaşatırız. Biz de mutlu şekilde ülkemize döneriz. Destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Başar: "Ülkeme boş dönmediğim için mutluyum"

Şampiyonada bronz madalya kazanan Yunus Emre Başar ise “Çok mutluyum. Ülkeme bronz madalya kazandırdım. Altın madalya için mücadele ettim ancak ne yazık ki ufak bir talihsizlikten dolayı bronz madalya alabildim. Ülkeme boş dönmediğim için mutluyum. Takım şeklinde de güzel bir şey yakaladık. 13 yıl aradan sonra Türkiye takım olarak dünya şampiyonu oldu. Zorlu süreçten geçtik. Zorlu sürecin ekmeğini verim olarak burada aldık. Ben bizi destekleyen dua eden bütün herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Erdem Aslanoğlu: “İBBSK olarak Türk güreşine desteğimiz her an sürecektir”

Turnuvayı izini süren İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da çok iyi bir turnuvayı geride bıraktıklarına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Ben de hem kulübümüzü temsil etmek hem milli takıma yardımcı olmak için orada bulundum. Oradaki atmosferi çok güzel şekilde gördüm. Çok zor bir turnuvaydı ama milli takımımız orda dünya şampiyonu oldu. Çok güzel güreşçilerin önünde dünya şampiyonu oldular. Kulüp olarak 1 altın ve 1 bronz madalya kazanıp aynı anda diğer sporcularımızla beraber katkı verdiğimiz için çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak Türk güreşine her an desteğimiz devam edecektir."

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