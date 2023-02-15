MAGAZİN
15 Şubat 2023 - 19:14

Dünya starlarından Türkiye paylaşımı! Yardım çağrısı için bir araya geldiler: Jennifer Lopez'den Selena Gomez'e...

Türkiye'nin yaşadığı zorlu günler sonrasında tüm dünya tarafından destek verilmeye başladı. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım gönderilirken dünyaca ünlü isimler ise yardım çağrısında bulundu.

MAGAZİN
15 Şubat 2023 - 19:14
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Dünya starlarından Türkiye paylaşımı! Yardım çağrısı için bir araya geldiler: Jennifer Lopez'den Selena Gomez'e...
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında 10 il etkilenirken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerde çok sayıda can kayıplarıyla beraber enkaz altında daha insanlar yer alıyor. Türkiye'deki asrın felaketi olan adlandırılan bu olayda her ülkeden yardımlar gelirken dünyaca ünlü isimler ise çağrılarda bulundu.

Selena Gomez deprem paylaşıı



ABD'li şarkıcı ve aynı zamanda oyuncu olan Selena Gomez, 377 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşımda bulundu. Gomez, enkazda kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak UNICEF kampanyasının linkini paylaştı.

Dünyaca ünlü isim deprem bağışı

İspanyol oyuncu Penelope Cruz ise sosyal medya üzerinden Birleşik Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF gönderisini paylaşarak Türkiye için yardım istedi.

rick martin deprem

Porto Rikolu şarkıcı Rick Martin ise instagram hesabından depremzedeler için yardım eli uzatırken aynı zamanda çağrıda bulundu. Türkiye ve Suriye'de olan deprem sonrasında Martin, depremden sonrasında ortaya çıkan görüntülerin yürekleri parçaladığını belirtti. Herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayan Martin, UNICEF bağış kampanyasını paylaştı.

angelina jolie deprem desteği

ABD'li oyuncu Angelina Jolie de sosyal medya hesabı üzerinde Türkiye ve suriye'de depremzedeler için bağış yapılması yönünde çağrıda bulundu. Dünya çapında yardım kampanyaları verilmeye devam ederken Jolie, Maraş'ta ki depremin simgesi haline gelen 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan babanın karesini paylaştı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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