Dünya starlarından Türkiye paylaşımı! Yardım çağrısı için bir araya geldiler: Jennifer Lopez'den Selena Gomez'e...













Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında 10 il etkilenirken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerde çok sayıda can kayıplarıyla beraber enkaz altında daha insanlar yer alıyor. Türkiye'deki asrın felaketi olan adlandırılan bu olayda her ülkeden yardımlar gelirken dünyaca ünlü isimler ise çağrılarda bulundu.ABD'li şarkıcı ve aynı zamanda oyuncu olan Selena Gomez, 377 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşımda bulundu. Gomez, enkazda kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak UNICEF kampanyasının linkini paylaştı.İspanyol oyuncu Penelope Cruz ise sosyal medya üzerinden Birleşik Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF gönderisini paylaşarak Türkiye için yardım istedi.Porto Rikolu şarkıcı Rick Martin ise instagram hesabından depremzedeler için yardım eli uzatırken aynı zamanda çağrıda bulundu. Türkiye ve Suriye'de olan deprem sonrasında Martin, depremden sonrasında ortaya çıkan görüntülerin yürekleri parçaladığını belirtti. Herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayan Martin, UNICEF bağış kampanyasını paylaştı.ABD'li oyuncu Angelina Jolie de sosyal medya hesabı üzerinde Türkiye ve suriye'de depremzedeler için bağış yapılması yönünde çağrıda bulundu. Dünya çapında yardım kampanyaları verilmeye devam ederken Jolie, Maraş'ta ki depremin simgesi haline gelen 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan babanın karesini paylaştı.