YAŞAM
17 Eylül 2022 - 17:44

'Dünya Temizlik Günü'nde Samsun plajları temizlendi

"Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla gönüllüler tarafından Samsun plajlarında çevre temizliği yapıldı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 17:44
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'Dünya Temizlik Günü'nde Samsun plajları temizlendi


Tüm dünyada bir temizlik hareketi olarak başlatılan Dünya Temizlik Günü sosyal sorumluluk projesine Samsun'daki belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları, okullar ve vatandaşlar destek oldu. Atakum sahili Körfez Plajı'nda “Lets Do It” hareketi öncülüğünde toplanan 200'ün üstünde vatandaş kıyı temizliği yaptı. Çoğunlukla sigara izmariti, pet şişe, kağıt gibi atıkların toplandığı sahil tertemiz oldu. Körfez Plajı'nda başlayan temizlik, İncesu Plajı'nda tamamlandı.

“Let's Do It” Samsun İl Temsilcisi Dilber Sağır, “Bugün burada ‘Let's do it' olarak biz dünya temizlik gününde, aslında Estonya'da başlamış olan bir hareketi Samsun'da gerçekleşmesini sağlayacağız. Bunun için gönüllülerimizle birlikte şuan burada bulunuyoruz. Farklı ülkelerden gelmiş üniversite öğrencileri ya da farklı yerlerden gelmiş olan insanlar da şuan buradalar. Birlikte plaj temizliği yaptık” dedi.



“Attığımız her bir atığın doğal kaynaklarımızı tüketeceğini vurgulamak istiyoruz”

Let's Do It Genel Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş ise “Bugün 81 ilde, Türkiye'de 273 noktada bu hareketi gerçekleştiriyoruz ve bunlardan biri de Samsun'da oluyor. Geçtiğimiz yıl 300 kişi ile Samsun'da hareketi gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine aynı rakama ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok STK, birçok dernek, birçok vakıf bugün bizlerle birliktedir. Birçok gönüllü bugün sadece çöp toplama etkinliği için bugün buraya geldiler ve atık farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Aslında attığımız her bir atığın bizim gelecekte iklim krizine sebep olacağını ve doğal kaynaklarımızı tüketeceğini vurgulamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu durum gelecek adına ümit vadediyor”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Taha Yıldız, “Bugün burada farkındalık adına önemli bir etkinlikle bir araya geldik. Bu etkinlikler farkındalık adına gençlerin, neslin, geleceğin çevre adına bilgi edinmesi adına önemli bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Etkinliğe baktığımızda da büyük bir çoğunluğun gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu durum gelecek adına ümit vadediyor. Bu etkinlikten sonra inşallah çevreye karşı duyarlılığımız devam eder” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin eşi Gülay Deveci, Samsun Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışanları, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi, Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun çalışanları, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Uygun, Damla Nur Beytekin, Arzu Uslu, futbol ve basketbol takımlarından oyuncular, Atakum Gençlik Merkezi gönüllüleri, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Genç Gönüllüler Kulübü, Sivil Yaşam Derneği, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği, Samsun Kızılay Kadın ve Genç Kızılay ile vatandaşlar katıldı.

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