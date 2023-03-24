Dünya yansa bu 3 burcun derdi bile değil! Gamsızlıkta dünya birincisi onlar... Ne deseniz 'boşver ya' diyecekler!







EN GAMSIZ ÜÇ BURÇ







Burçların kişisel özelliklere yansımasına inanan insanlar burç özelliklerini de yakından takip ediyor. Peki karşısındakinin hiçbir hareketini umursamayan gamsız üç burç hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Her burcun kişisel özelliklere yansıyan birçok özelliği bulunuyor. Bu durumlar bazı insanlar için avantaj olsa da bazıları için dezavantaj oluyor. En gamsız üç burç İkizler, Koç ve Balık burçları olarak belirlendi. İkizler ve yükselen İkizler hayatlarında hep heyecan yaşarlar, duygularında çabuk eksilme olabilecekken insanları da pek dikkate almazlar.İkizler burçları sosyal çevreyi sevse bile düşünmeden davranabilir. İkizler genel olarak gecikir, yapılması gerekenleri yapmaz ve hep kararsızlık yaşayabilir. Balık ve yükselen Balık burçları genel olarak hayatlarında kendilerinden başka kimseyi umursamaz. Empati kuramadıkları için çok fazla sosyalleşemez, Balık burçları hep kendi kendilerine yetinmeyi öğrenir. Son olarak Koç ve yükselen Koç burçları sosyal insanlar olsa da genel olarak bencilce hareket edebilirler. Bu hareketleri de iletişim kurdukları kişileri yorabilir. Tutarlı olmayan Koç burçları ilişki içinde oldukları kişiyle ya çok fazla ilgilenir ya hiç ilgilenmez, bir ortası yoktur. Bu davranışları da kişileri ikileme düşürebilmektedir.