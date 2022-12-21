Dünya yıldızı, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı; herkesi heyecan bastı...













Aktif oyuncular arasında dünyanın en iyi basketbolculardan biri, Fenerbahçe Beko Instagram hesabını takip etmeye başladı. Sarı Lacivertli taraftarlar, bu takip sonrası heyecanlanmaya başladı.Kardeşi Kostas Antetokounmpo'nun Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzalaması sonrası Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko'yu takip etmeye başladı. Kardeşinin transfer açıklamasını, hoş geldin gönderisini ve yine Fenerbahçe Beko sosyal medya hesaplarından kardeşiyle alakalı paylaşımların hepsini Giannis, kişisel hesabından paylaştı. Kostas Antetokounmpo, süperstar Giannis Antetokounmpo’nun kardeşi. Hatta Antetokounmpo ailesinden ilk NBA yüzüğünü kazanan kişi de Kostas Antetokounmpo. Oyuncu, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti; sezon öncesinde Chicago Bulls'a dahil olmuştu. Bulls'ta bir türlü kendine rotasyonda yer bulamayan 25 yaşındaki pivot, Avrupa'ya geri dönmeye karar verdi. Kostas, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de ASVEL formasıyla mücadele etti ve çıktığı 26 maçta 5.8 sayı ve 2.6 ribaund ortalamalarına imza atmıştı. Yunan pivotun Asvel ile Fransa Ligi’nde şampiyonluğu da bulunuyor.