









MESSİ İÇİN TRANSFER







Dünya yıldızı Lionel Messi o takıma mı gidiyor? Eski dostları bir araya getiren transfer iddiası geldi. Dünya kupasını da bu sene eline alan artık elinde tek bir eksikliği bulunmayan Messi için bomba transfer teklifi geldi. PSG ile sözleşmesinin sona ereceği iddia ediliyor. İddiaların gündemin isim olan Messi bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Hangi takıma geçecek ve tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında....Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden biri olan, başarıları ile günden güne konuşulan en son dünya kupasını da elinde bulunduran Messi için transfer iddiası gündeme geldi. Bilindiği üzere bu sene Arjantin ile birlikte dünya kupasını eline almıştı. Messi'nin bu başarıları ona yeni transfer kapılarını da araladı. Futbolun altın isimlerinden biri olan Messi için ise yeni takım iddiaları gündemde. Peki bu takım hangi takım olacak? Messi bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Tüm ayrıntıları paylaşıyoruz.Messi'nin bu sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona eriyor. Peki Messi nereye gidecek? GOAL'de paylaşılan bilgilere göre Inter Miami'nin teknik direktörü Neville, dünyadaki en iyi futbol oyuncuları ile anlaşmaya varmaya hazır bulunduklarını açıkladı. Teknik direktör aynı zamanda Messi'nin MLS marka değerine de önemli prestij kazandıracaklarını da belirtti. Ayrıca Barcelonalı yıldız oyuncu Sergio Busquets'in de transfer edileceği konuşuluyor.