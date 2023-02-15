Dünya yıldızı Metallica'dan Türkiye'ye yardım! Depremzedelere kayıtsız kalmadılar: Sosyal medyadan bağış miktarı duyuruldu!







METALLİCA FELAKETE SESSİZ KALMADI







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem felaketi 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Deprem sonrasında bütün dünya yardım seferberliği başlattı. Peki Metallica hangi yardımı yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dünyaca ünlü Metallica grubu ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında sosyal medya hesabında deprem için paylaşım yaptı. Metallica'nın yaptığı paylaşım şu şekilde;'Türkiye güneyi ve Suriye kuzeyinde yaşanan depremi anlatacak bir kelime bulamadık. Ölü sayısı artmaya devam ediyor.' dedi. Edinilen bilgilere göre grup içindeki üyeler deprem bölgelerine 125'er bin dolar bağış yaptı.