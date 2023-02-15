GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:16

Dünya yıldızı Metallica'dan Türkiye'ye yardım! Depremzedelere kayıtsız kalmadılar: Sosyal medyadan bağış miktarı duyuruldu!

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında tüm dünyada yardım seferberliği başladı. Peki hangi müzik grubundan nakit desteği geldi? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:16
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Dünya yıldızı Metallica'dan Türkiye'ye yardım! Depremzedelere kayıtsız kalmadılar: Sosyal medyadan bağış miktarı duyuruldu!
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem felaketi 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Deprem sonrasında bütün dünya yardım seferberliği başlattı. Peki Metallica hangi yardımı yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METALLİCA FELAKETE SESSİZ KALMADI

Dünyaca ünlü Metallica grubu ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında sosyal medya hesabında deprem için paylaşım yaptı. Metallica'nın yaptığı paylaşım şu şekilde; 



Metallica Deprem Bağışı

'Türkiye güneyi ve Suriye kuzeyinde yaşanan depremi anlatacak bir kelime bulamadık. Ölü sayısı artmaya devam ediyor.' dedi. Edinilen bilgilere göre grup içindeki üyeler deprem bölgelerine 125'er bin dolar bağış yaptı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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