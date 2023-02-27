Dünya yıldızından alkış toplayan hareket! Bella Hadid bakın depremzedeler için ne yaptı!







YARDIM İÇİN TAM DESTEK







"SİZE ARKADAŞIMDAN BAHSETMEK İSTİYORUM"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken dünyaca ünlü isimlerden ise destek gelmeye devam etti. ABD'li model New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret ederek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutularını bıraktı. Filistin kökenli dünyaca ünlü model Bella Hadid, bu duruma duyarsız kalmadı.Yetkilerden bilgi alan Hadid, gerekli olan malzemeleri doldurarak yardım bölgesine götürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretine dair fotoğrafları paylaşan ABD'li model, battaniyeler, bebek bezleri uyku tulumları alarak yardım ederken paylaşımının altına Türkiye ve Suriye bayraklarını eklemeyi de ihmal etmedi.Hadid, asrın felaketinden sonra sosyal yardım üzerinden instagram hesabından okuyanları duygulandıran mesaj bıraktı. Depremde hayatını kaybeden bir genç kadının yakın arkadaşı tarafından onun anısına ithaf eden mektup insanların el yazısıyla yazdığı mektupların bulunduğu 'strangersproje' adlı sosyal medya hesabından bahsi geçen proje içeriğinde yer aldı.Mektubu yazan kişinin satırlarında duygu seli yaşanırken Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremde yakın arkadaşını kaybettiğini belirtirken bu proje içeriğiyle onun güzel ruhunun canlı kalmasını istediğini ifade etti.