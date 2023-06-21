1 günlük oksijeni kalan kaybolan denizaltında yeni gelişme: Vurma sesleri geldi!

1912 yılında Atlas Okyanusu’nda buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisine düzenlenen turistik amaçlı turda bir anda irtibat sağlanamayan denizaltını arama çalışmaları hummalı bir şekilde devam ettiriliyor.



1912 yılında Atlas Okyanusu’nda buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisine düzenlenen turistik amaçlı turda bir anda irtibat sağlanamayan denizaltını arama çalışmaları hummalı bir şekilde devam ettiriliyor.





Denizaltıda 5 kişi kayıptı. Denizaltılnın içinde olanların ise havacılık sektöründe faaliyet gösteren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarderlerden Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Shahzada Davud ve OceanGate'in kurucusu ve CEO'su oğlu Süleyman Davud olduğu belirtilirken Stockton Rush denizaltı sahibi ve Fransız denizaltısının pilotu Paul Henry Nargeolet olduklarının belirlendiği bildirildi.

ABD'nin tüm Sahil Güvenlik komutanları, okyanusta yaklaşık 20.000 kilometrekarelik bir alanda kapsamlı aramalar yapmaya devam ediyor. Kanada Donanması, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'ten kurtarma ekipleri ve New York Eyalet Havacılık Güvenliği de arama çalışmalarına yardım ediyor. Son olarak, bir Fransız araştırma gemisinin desteğe geldiği bilgisine ulaşıldı.





28 SAAT OKSİJENLERİ KALDI

Titan'ın Newfoundland başkenti St Johns'a yaklaşık 1.450 kilometre doğu kısmında ve 643 kilometre kadar da güney kısmında olduğuna inanılıyor.

3.800 metre derinlikte Titanic'in enkaz alanına 2 saatlik dalıştan 1 saat 45 dakika sonrasında denizaltıyla iletişim kesildi. ABD Sahil Güvenliği'nin tahminlerine göre Titan'da yaklaşık olarak 28 saatlik bir oksijenleri kaldı.

ARAMA SIRASINDA 'VURMA SESLERİ' DUYULDU

Bir Kanada arama uçağının, denizaltının kaybolmasından sonraki 30 dakika içinde bir 'Vurma' tespit ettiği bildirildi. Rolling Stone ve CNN tarafından bildirilen notlarda, "P8 [gemileri] her 30 dakikada bir bölgede çarpışma sesleri duyuyor. Dört saat sonra, ek sonar konuşlandırıldılırken vurma sesleri devam ediyordu." denildi.

Bu açıklamaların ardından arama kurtarma çalışmalarının lideri Boston Sahil Güvenlik yetkilileri henüz konuya ilişkin bir yorumda bulunmadığı aktarıldı.



