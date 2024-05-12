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2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazanan ismi İsviçreli Nemo oldu: “Umarım barış için mücadele edilir”

İsrail’in Gazze’deki gerçekleştirmiş olduğunu katliamlar nedeniyle yoğun bir şekilde protesto edilen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazanan ismi İsviçre temsilcisi Nemo oldu. Yarışmada birinci olan Nemo ve ödülü kazanan Nemo, “Umarım bu yarışma vaadini yerine getirerek, barış için mücadele eder” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:35
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazanan ismi İsviçreli Nemo oldu: “Umarım barış için mücadele edilir”

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçre temsilcisi olarak sahneye çıkan Nemo oldu. Malmö’de düzenlenen yarışamaya, İsrail ve temsilcisine yönelik protestolar damga vurdu. Hem yarışma esnasında hem de kentte düzenlenmekte olan gösteriler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetine büyük tepki gösterildi.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazanan ismi İsviçreli Nemo oldu:

Yarışmanın galibi ise “The Code” isimli şarkı ile sahneye çıkan İsviçre temsilcisi Nemo oldu. Yarışmada toplam 591 puan toplamayı başaran Nemo, ödülünü geçen yılın kazanan ismi olan Loreen’den aldı. Ödül konuşmasında Nemo, “Çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yarışma vaadini yerine getirerek haysiyet ve barış için mücadele eder” ifadelerin kullandı.

Yarışmanın Hırvatistan ikinci, Ukrayna temsilcisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Sahnedeyken protesto edildi

Yarışma boyunca, farklı şekilde protesto edilen İsrailli şarkıcı Eden Golan’a ise sahnede ıslıklarla tepki gösterildi. Şarkıcı performansı sırasında yuhalandı ve “Özgür Filistin” sloganları atıldı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazanan ismi İsviçreli Nemo oldu:

Final gecesi, İsveç’in Malmö kentinde, yarışmanın düzenlediği Malmö Arena önünde toplanan grup ise protesto eylemlerinde bulundu. İsveç polisi, gösterilere müdahale etti ve 10 kişiyi gözaltına aldı.

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