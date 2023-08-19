229 metreden korkunç intihar! Vücudu ikiye ayrıldı..

ABD'nin New York şehri Manhattan'da korkunç bir olay yaşandı. Dün gece bir adam beş yıldızlı bir otelin çatısından atlayarak intihar etti. İsmi henüz açıklanmayan adam 229 metre yükseklikten düşerek otele ait cam tenteye çarptı. Kazada, vücudu ikiye bölünen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

SUÇ ŞÜPHESİ YOK





Polis, şu anda başka yaralanma olmadığını ve herhangi suçlamadan şüphelenilmediğini söyledi. Acil servisler, adamın kolunu kaza mahallinin yakınındaki iskelede buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada otel, Hollywood'un en ünlü ünlülerine ev sahipliği yaptığı bilinen 55 katlı Deutsche Bank Centre Tower'ın tepesinde yer almaktadır.