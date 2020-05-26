31 Avrupa ülkesine seyahat yasağını kaldıran Almanya'da Türkiye listeye alınmadı

Yeni tip koronavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında tüm dünya ülkelerine sınırlarını kapatan ve seyahat yasağı getiren Almanya'da tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor. Hükümet, normalleşme adımları ile birlikte 31 Avrupa ülkesine sınırların tekrar açılması ve seyahat yasağının kaldırılmasına karar verdi.
Ülkede ayrıca; kısıtlamaların kaldırılması için 1 hafta içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni korona vakasının görülmemesinin gerektiği ve maske kullanımı, fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi bir dizi kuralların da mutlaka yerine getirilmesi şartı sunuluyor.
Diğer taraftan, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan Çekya’da, Almanya ve Avusturya'ya olan tüm sınır kapıları tekrar açtı.