31 Avrupa ülkesine seyahat yasağını kaldıran Almanya'da Türkiye listeye alınmadı

Almanya, koronavirüsü salgını nedeniyle 14 Haziran'a kadar getirdiği seyahat kısıtlamasını tekrar açıyor. 15 Haziran'dan itibaren 31 ülkeyle seyahat yasağının kaldıracağı bildirilirken belirlenen ülkeler arasına Türkiye dahil edilmediği görüldü.

31 Avrupa ülkesine seyahat yasağını kaldıran Almanya'da Türkiye listeye alınmadı
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Yeni tip koronavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında tüm dünya ülkelerine sınırlarını kapatan ve seyahat yasağı getiren Almanya'da tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor. Hükümet, normalleşme adımları ile birlikte 31 Avrupa ülkesine sınırların tekrar açılması ve seyahat yasağının kaldırılmasına karar verdi.

15 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği’ne üye 26 ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein'e kaldırılacak olan seyahat yasağına ilikin hazırlanan listede şimdilik Türkiye bulunmuyor. Yaz tatili programları öncesince Hükümet tarafından alınan kararın yürürlüğe gireceği ve Dışişlerinin "seyahat uyarıları" yerine ülkelerin durumuna göre "seyahat tavsiyeleri" ifadelerinin yer alacağı bildirildi. 

Ülkede ayrıca; kısıtlamaların kaldırılması için 1 hafta içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni korona vakasının görülmemesinin gerektiği ve maske kullanımı, fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi bir dizi kuralların da mutlaka yerine getirilmesi şartı sunuluyor. 

Diğer taraftan, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan Çekya’da, Almanya ve Avusturya'ya olan tüm sınır kapıları tekrar açtı.


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