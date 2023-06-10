40 gün önce düşen uçaktan mucize kurtuluş! 4 çocuğa sağ olarak ulaşıldı..

Kolombiya'da mucize ötesi bir kurtuluş hikayesi yaşandı. 1 Mayıs günü düşen ve kazanın hemen sonrasında 17 Mayıs günü enkazına ulaşılan uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, yaşanan gelişmenin ardından Twitter hesabından "Bütün ülke için çok büyük sevinç yaşadık. 40 gün önce Kolombiya'nın ormanlık alanlarında kaybolan dört çocuk sağ olarak bulundu."

Kolombiya ordusu, çocukların hayatta olduğundan emin olmak için haftalarca uğraştıktan sonra iyi bir haber aldı. Ordunun Kaqueta idari belgelerine bağlı ormanda dört çocuğun bulunduğunu bildirdi. Çocuklarda "dehidrasyon" yani sıvı kaybı ve böcek ısırıkları ile ilgili sorunlar bildirilmiştir.





UÇAKTA 7 KİŞİ VARDI

Bu arada yetkililer, kardeşler hakkında 18 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada çocukların hayatta olduğunu ancak teyit edilemediğini söyledi. Hayatta kalanlar arasında 11 aylık bebeğin olduğu da bildirildi.

Uçağın içinde dört ceset daha bulundu ve bunların enkazı 17 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki bir ormanda bulundu. Görünüşe göre 7 kişi vardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kardeşlerin en büyük oğlu kardeşlerini kurtardı ve ormanda geçici bir barınak kurdu. Arama kurtarma ekipleri ayrıca çocukların hayatta kalmabilmeleri için yedikleri meyve atıklarını içeren bitki barınakları buldu ve çocukların kullanması için çeşitli yardım malzemeleri havadan atıldı.

Uçak kazasında kaybolan çocuklar için dualar edildi ve mumlar yakıldı. Kayıp çocukları aramak için bölgeye ekipler sevk edildi.