8 milyon Euro'yu zimmetine geçiren Yasemin Almanya'da kayıplara karıştı!

Almanya'nın Bremen şehrinde bulunan'Loomis' isimli para dağıtım şirketinde paketlenmiş banknotları ATM'ere takılacak kasetlere yerleştirme görevi yapan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın 21 Mayıs tarihinden bu yana ortalıkta olmadığı bildirildi. Sorumlusu olduğu banknotları zimmetine alarak kaçtığı iddia edilen Yasemin'in her yerde arandığı öğrenildi.

Alman basınında yer alan haberlerde Yasemin Gündoğan'ın paraları kasetler yerine çantalara koyduğu ve çöp arabası yardımıyla bir konteynıra çıkardığı daha sonra da Berlin’de kiralık bir araçla kaçtığı öne sürüldü. Yasemin'in birlikte çalıştığı arkadaşlarının yaklaşık 4gün sonra para kasetlerini ATM’ye yerleştirirken içinin boş olduğunu gördüklerini ve durumu hemen polise bildirdikleri belirtilen haberde, bu kadar yüklü bir miktarın çalınması olayının neden bu kadar geç fark edilmesi konusunun da bir açıklık kazanmadığı ifade edildi.