90 yaşındaki kadın, ev işlerinde Vietnam Savaşı'ndan kalma el bombasını kullanıyormuş!

Xiangyang kentinde yaşayan 90 yaşındaki Qin adlı kadın, 20 yıl önce ev işlerinde kullanmak üzere bulduğu bir metal aleti, fındık kırma ve çivi çakma aracı olarak kullanmış. Haziran ayında evinin yıkımı sırasında işçiler, aslında bir el bombası olan bu aleti tanıyınca, kadının yıllarca farkında olmadan potansiyel bir tehlikeyle yaşadığı ortaya çıktı.

Vıetnam Savaşından Kalma El Bombası

Baokang Kamu Güvenliği Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ahşap sapında koruyucu metal kapağı olan el bombası, Vietnam Savaşı sırasında üretilmiş Çin yapımı Tip 67 modeline ait.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, bombanın uzun yıllar boyunca patlamaması üzerine tartışmalara neden oldu; bazı kullanıcılar bunun eğitim amaçlı bir bomba olabileceğini savunurken, yetkililer güvenlik nedenleriyle bombayı imha etme kararı aldı.