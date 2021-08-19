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AB, 2 ülkeyle birlikte Türkiye'nin de aşı sertifikasını tanıdı

Avrupa Birliği (AB) koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamalarında ülkelerin oluşturduğu aşı sertifikalarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Komisyonun aldığı kararda ise Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ülkelerinde verilen aşı sertifikaları için bir denklik verileceği belirtildi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:25
AB, 2 ülkeyle birlikte Türkiye'nin de aşı sertifikasını tanıdı
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamaları sonrasında oluşturulan aşı sertifikası ile ilgili yeni bir gelimle yaşandı. Avrupa Birliği (AB) komisyonu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikalarının tanınmasıyla ilgili bir karar verdi. Komisyon üyeleri tarafından yapılan açıklamada bu ülkelerin Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna olduğu bildirildi.


Söz konusu karar ilişkin yapılan açıklamada komisyon tarafından alınan bu kararın 20 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı ve belirlenen 3 ülkenin AB aşı sertifikasıyla ilgili kurulan sistemine bağlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca verilen aşı sertifikalarının AB'nin dijital alanda oluşturduğu 'Dijital COVID Sertifikası' ile eş değerde tutulacağı ve AB ülkelerinde de bu sertifikaların kabul edileceği aktarıldı.

AŞI SERTİFİKASIYLA GÜVENLİ SEYAHAT DAHA DA KOLAYLAŞACAK

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın aşı sertifikalarının tanınmasıyla birlikte karşılıklı olarak güvenli seyahat gerçekleştirilecek. 

İki doz aşı olmuş herkes aşı kartlarını e-Nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden temin edebilirler.


Son Güncelleme: 19.08.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupa BirliğiAşı SertifikasıGüvenli Seyahat
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