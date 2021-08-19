AB, 2 ülkeyle birlikte Türkiye'nin de aşı sertifikasını tanıdı

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamaları sonrasında oluşturulan aşı sertifikası ile ilgili yeni bir gelimle yaşandı. Avrupa Birliği (AB) komisyonu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikalarının tanınmasıyla ilgili bir karar verdi. Komisyon üyeleri tarafından yapılan açıklamada bu ülkelerin Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna olduğu bildirildi.
AŞI SERTİFİKASIYLA GÜVENLİ SEYAHAT DAHA DA KOLAYLAŞACAK
Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın aşı sertifikalarının tanınmasıyla birlikte karşılıklı olarak güvenli seyahat gerçekleştirilecek.
İki doz aşı olmuş herkes aşı kartlarını e-Nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden temin edebilirler.
Son Güncelleme: 19.08.2021 18:25