AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan sınırında her gün silahların ateşlendiğine yönelik olayların bildirildiği belirtildi. Benzer olayların Karabağ'daki temas hattında da meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Laçın Koridoru'nda 15 Haziran'dan beri geçişlerin çoğunun engellendiği ve bu durumun endişe verici olduğu, olası bir insani kriz endişesi yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin gerilimin giderilmesi ve karşılıklı kabul edilebilir çözümlerin bulunması için en üst siyasi seviyede çalışmaya devam edeceği belirtildi.