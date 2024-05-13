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AB, Gazze'deki BM aracına yönelik saldırıyı kınadı: Bir çalışan hayatını kaybetti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırıda yaşamını kaybeden BM çalışanının ailesine başsağlığı dileyen AB, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 23:27
AB, Gazze'deki BM aracına yönelik saldırıyı kınadı: Bir çalışan hayatını kaybetti

AB, Gazze'de BM aracına yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen ve bir çalışanın yaşamını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Lenarcic, saldırıda yaşamını yitiren BM çalışanının ailesine başsağlığı diledi ve insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini vurguladı. "Bugün Gazze'de hayat kurtarma görevini yerine getirmekte olan bir insani yardım konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınıyorum." şeklinde konuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının yaşamını kaybettiği belirtilmişti. Ancak saldırının henüz kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Filistinli kaynaklar, üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti. Saldırıda biri ağır olmak üzere yaralıların olduğu bilgisi verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini belirtmişti. Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı bir soruşturma talep etmişti.

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