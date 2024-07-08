AB, Kiev'deki çocuk hastanesine yönelik saldırıları kınadı: "Rusya hesap vermeli"

AB, KIEV'DEKİ ÇOCUK HASTANESİ SALDIRILARINI SERT BİR DİLLE KINADI



Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rusya'nın Kiev'deki bir çocuk hastanesini hedef alan saldırılarına karşı sert bir tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Kiev'in en büyük çocuk hastanesini yerle bir ettiğini belirterek "Rusya Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef almaya devam ediyor." dedi.

Josep Borrell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kiev'deki çocuk hastanesine düzenlenen saldırıyı kınayarak Rusya'nın sivilleri hedef almasını eleştirdi. Ayrıca Borrell, Ukrayna'nın acil bir şekilde hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Rus savaş suçlarının sorumlularının hesap vereceğini belirtti.



AB KOMİSYONU'NDAN SUÇLAMA

AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Lenarcic, Kiev'deki çocuk hastanesinin hedef alınmasının zalimliğin ötesinde bir eylem olduğunu belirterek, "Rusya, Ukrayna halkına karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulmalıdır." dedi.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti. Zelenskiy, uluslararası toplumun Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını kınamasını ve gereken adımları atmasını istemişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesine yönelik saldırılarına sert bir dille tepki gösterirken, uluslararası toplumun bu tür saldırıları kınaması ve Rusya'nın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

