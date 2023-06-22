ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüşmelerini Sürdürüyor

ABD, küresel rakibi Çin'e karşı Asya ülkelerinde etkinliğini arttırmak amacıyla diplomatik temaslarına devam etmekte. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan ile savunma, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmelerini sürdürüyor. İki lider Beyaz Saray'da yapılmış olan ihtişamlı karşılama töreninin ardından ikili ilişkileri konuşmak üzere Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın açıklamasının devamında yer alan Biden ve Modi, görüşmede insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler üzerine konuştuğunu açıkladı. ABD Başkanı Biden, iki ülke arasında olan ekonomik ilişkilerin parladığını söyleyerek ”Hindistan ile ortaklık, tarihin hiçbir zamanından daha güçlü, daha yakın ve daha dinamik” dedi.

Hindistan Başbakanı Modi de demokratik değerlere olan bağlılığını vurgulayarak, ”Demokrasi bizim ruhumuzdur, demokrasi damarlarımızda akıyor. Biz demokrasiyi yaşıyoruz ve atalarımız aslında bu kavramı kelimelere dökmüştü. Bu sınıf, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin böyledir” ifadelerine yer verdi.

Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile düzenlemiş olduğu basın toplantısında Çin hakkında söylediği sözlerin değişecek bir şey olmadığını belirterek ilerleyen günler içerisinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte görüşmek istediğini söyledi. ABD yönetimi, Çin'in küresel çaptaki rekabetine karşı Hindistan'ı stratejik bir araç olarak görüyor. Bu nedenle ABD, Hindistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Modi'nin ABD'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında madencilik, teknolojik kalkınma, uzaycılık, ekonomi, sağlık, eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliği, savunma ve ticari işbirlikleri konularında kapsamlı anlaşmalarının yapılması planlanıyor.