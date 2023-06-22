ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi'yi Beyaz Saray'da Ağırladı

ABD, küresel rakibi Çin'e karşı Asya ülkelerinde etkinliğin arttırmak amacıyla diplomatik temaslarına devam etmektedir. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan ile savunma, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Washington'daki Beyaz Saray'da ağırladı.

İki ülke arasında olan ilişkileri güçlendirebilmek adına görüştüklerini belirten Biden, “Bu dönemde dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar, Hindistan ve ABD'nin bir arada çalışmasını ve liderlik etmesini gerektiriyor” dedi. Modi ise ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, “Bugün Beyaz Saray'daki bu büyük karşılama töreni, Hindistan'daki 1,4 milyar insan için bir gurur kaynağı. Bu aynı anda ABD'de yaşayan 4 milyondan fazla Hint kökenli insan için bir onurdur. Bunun için çok minnettarım” ifadelerine yer verdi.

ABD yönetimi, Çin'in küresel çaptaki rekabetine karşı Hindistan'ı stratejik bir araç olarak görüyor. Bu nedenle ABD, Hindistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Biden ve Modi'nin ABD'de gerçekleştirdikleri görüşme ile madencilik, teknolojik kalkınma, uzaycılık, ekonomi, sağlık, eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliği, savunma ve ticari işbirlikleri konularında kapsamlı anlaşmaların yapılması planlanıyor.