ABD Başkanı Biden, Wagner isyanı hakkında açıklama yaptı

Rus paralı asker grubu Wagner'in geçtiğimiz cuma günü Rusya'da çıkardığı kısa süreli isyanının ardından ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu isyanla ilgili kamuoyuna ilk defa bilgi verdi. Biden, ABD'nin ve Batılı müttefiklerinin söz konusu isyanla ilgisi olmadığını vurguladı.

Önemli müttefiklerle sanal toplantılar yaptıklarını ve hafta sonu boyunca Rusya'daki gelişmeler konusu ile ilgili ekibinden saat saat güncellemeler istediğini dile getiren Biden, ABD'nin hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını hala değerlendirdiğini açıkladı.

Rusya'daki durumu takip etmeye sürerken ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde kalmasının kilit önemde olduğunu vurgulayan Biden, 'Bütün bunların nihai sonucunu henüz görmedik ama daha sonra ne olursa olsun, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın durumu okuma ve tepki verme konusunda yakın bir şekilde aynı çizgide olmalarını sağlamaya devam edeceğim. Tamamen koordine olmamız önemli' ifadelerini kullandı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin yayınladığı 11 dakikalık ses kaydı ile Rusya'da çıkardığı isyanın ardından ilk defa yapmış olduğu açıklamada, 'Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz'da sona erecekti' ifadelerini kullanarak, 'Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif oynayan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok edebilmek için operasyonlar düzenlediğini öne sürmüştü.