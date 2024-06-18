ABD Başkanı Joe Biden 500 binden fazla göçmene vatandaşlık verecek!

Beyaz Saray’dan yapılan yeni bir açıklamada Joe Biden’ın gelecek aylarda yasal statüsü bulunmayan bazı ABD vatandaşlarının eşlerinin daimi ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verileceğini duyurdu! Üst düzey yetkililerden gelen bilgilere göre 500 binden fazla göçmenin bu imkandan faydalanabileceği aktarıldı.



Hak kazanacak olan göçmenlerin 17 Haziran itibarıyla 10 yıldır ABD’de yaşıyor olması ve bir ABD vatandaşı ile evli olması şartı aranacak. Hak eden göçmenlerin başvurularının onaylanması durumunda da yeşil kart başvurusunda bulunmak için 3 yıl süre verilecek. Ayrıca geçici bir çalışma izni ile birlikte sınır dışı edilmekten kurtuluyor olacaklar.

İsmini vermek istemeyen bazı üst düzey yetkililer, ABD vatandaşı ile evli bir ebeveyne sahip olan 50 bin çocuğun da bu haktan faydalanabileceğini aktardı. Çiftlerin ne kadar süredir evli olmasına yönelik bir şart bulunmadığı kaydedilirken, 17 Haziran sonrasında kimsenin hak sahibi olamayacağı vurgulandı. Sürece yönelik başvuruların yaz sonuna kadar açılacağını kaydeden ABD’li yetkililer, başvuru ücretinin de henüz belirlenmediğini açıkladı.