ABD Başkanı Joe Biden: Ukrayna'nın NATO'ya Katılımı Kolay Olmayacak

Belçika'nın Brüksel'de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD'den konuya dair açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO‘ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden “Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak. Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız” dedi.