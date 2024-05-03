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ABD’de 2 binin üzerinde gözaltıların yaşandığı Filistin’e destek protestoları dünya geneline yayılıyor

ABD’de yer alan dünya çapında üne sahip üniversitelerde başlayan ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemler, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar ABD üniversitelerindeki protestolarda 2 bin 200 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:05
ABD’de 2 binin üzerinde gözaltıların yaşandığı Filistin’e destek protestoları dünya geneline yayılıyor

ABD’deki üniversitelerde hızla yayılan ve kısa sürede büyüyen Filistin’e destek eylemleri, dünya geneline yayılmaya devam ediyor. 16 Nisan’da Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin’e destek gösterileri, pek çok üniversiteye yayılmış durumda.

ABD’de 2 binin üzerinde gözaltıların yaşandığı Filistin’e destek protestoları dünya geneline yayılıyor

Şimdiye kadar ABD’deki üniversitelerde gösterilere katılan 2 bin 200 kişi gözaltına alındı. Öte yandan üniversiteler, mezuniyet törenlerini iptal etme kararı ya da törenleri geniş güvenlik önlemleri altında yapma kararı alıyor.

Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde bulunmakta olan Toronto Üniversitesi ST. George Kampüsü’nde de Filistin destekçi öğrencileri bir araya geldi. Avusturalya’da da Sydey Üniversitesi, Avusturalya Ulusal Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi gibi pek çok üniversitede Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor.

ABD’de 2 binin üzerinde gözaltıların yaşandığı Filistin’e destek protestoları dünya geneline yayılıyor

İrlanda’da ise Başkent Dublin’de yer alan Trinity College’de düzenlenen Filistin’e destek gösterileri nedeniyle, okul öğrenci birliğine 214 bin euro civarında ceza verildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Sorbonne Üniversitesi’nde ise Filistin’e destek gösterileri yapılmış ve polis, göstericilere sert bir şekilde müdahalede bulunmuştu.

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