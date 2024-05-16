ABD'de baharatlı tortilla cipsi meydan okuması ölümle sonuçlandı: 14 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu

ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş

Massachusetts eyaletinde geçen yıl yaşanan trajik bir olay, gençler arasında popüler olan sosyal medya meydan okumalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. 10. sınıf öğrencisi Harris Wolobah, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı tortilla cipsini yedikten kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.



Otopsi raporu, Wolobah'ın ölümünün nedeninin yüksek seviyede tüketilen kapsaisin olduğunu ortaya koydu. Bu acı biberlerin aktif bileşeni, genç çocuğun ani kalp durmasına sebep oldu. Üstelik çocuğun kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığı gibi ek sorunları da vardı.

Paqui firması, bu ürünü tanıtmak için sosyal medyada bir meydan okuma başlatmıştı. Ancak bu meydan okuma, gençleri hastanelik etti. Çünkü ürünü yedikten sonra su içmeyi yasaklayan meydan okumaya katılan onlarca genç, acı biberin etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldı.