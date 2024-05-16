Bist 100
10.319,96 1%
DOLAR
32,29 -0,02%
EURO
35,14 0,02%
ALTIN
2.455,07 0,05%

ABD'de baharatlı tortilla cipsi meydan okuması ölümle sonuçlandı: 14 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu

Massachusetts'te 10. sınıf öğrencisi Harris Wolobah, sosyal medyada popüler olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması"na katıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 23:06
ABD'de baharatlı tortilla cipsi meydan okuması ölümle sonuçlandı: 14 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu

ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş

Massachusetts eyaletinde geçen yıl yaşanan trajik bir olay, gençler arasında popüler olan sosyal medya meydan okumalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. 10. sınıf öğrencisi Harris Wolobah, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı tortilla cipsini yedikten kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Otopsi raporu, Wolobah'ın ölümünün nedeninin yüksek seviyede tüketilen kapsaisin olduğunu ortaya koydu. Bu acı biberlerin aktif bileşeni, genç çocuğun ani kalp durmasına sebep oldu. Üstelik çocuğun kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığı gibi ek sorunları da vardı.

Paqui firması, bu ürünü tanıtmak için sosyal medyada bir meydan okuma başlatmıştı. Ancak bu meydan okuma, gençleri hastanelik etti. Çünkü ürünü yedikten sonra su içmeyi yasaklayan meydan okumaya katılan onlarca genç, acı biberin etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
5
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
6
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
7
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat