ABD'de film gibi olay! Öldüğü söylenen kadının, cenaze işlemleri sırasında yaşadığı fark edildi

ABD’nin Nebraska eyaletinde, bir huzurevinde kaldığı bildirilen 74 yaşındaki bir kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı. Bu olay, dünyada nadiren de olsa karşılaşılan ve genellikle büyük şaşkınlık yaratan bir durum.



Lancaster Bölge Şerif Ofisi’nden yetkili Ben Houchin, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Constance Glantz adlı kadının huzurevinde yaşamını yitirdiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti. Ancak, cenaze işlemlerine başlayan bir görevli, kadının hala nefes aldığını fark etti ve derhal yetkililere haber verdi.

Bu olayın ardından itfaiye ekipleri, Glantz’ı hemen hastaneye götürdü. Houchin, bu tür bir olayın oldukça alışılmadık olduğunu ve 31 yıllık kariyeri boyunca böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Houchin, huzurevi çalışanlarının yasa dışı bir hareket içinde olup olmadığının henüz belirlenmediğini ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Dünyada, özellikle Güney Afrika, Michigan ve Iowa gibi yerlerde, benzer vakalar yaşanmıştı. Bu tür durumlar, genellikle büyük bir şaşkınlık yaratıyor ve sağlık ve cenaze hizmetlerinde daha fazla dikkat ve hassasiyet gerektiğini gösteriyor