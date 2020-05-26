ABD'de polis, zanlıyı gözaltına alırken boğarak öldürdü

ABD'nin Minneapolis eyaleti, polisin kullandığı orantısız güç ile çalkalandı. Eyalette dolandırıcılık suçundan arana bir kişi gözaltına alınırken nefessiz bırakıldı ve boğularak hayatını kaybetti.

Polisin gözaltına alınmaya çalışılan şüphelinin ensesine dizini yaslayarak nefessiz bırakan polisler yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” demesine aldırış etmedi ve şüphelinin üzerine daha fazla yüklendi. Polisin bu hareketi ise şüphelinin solunum yolları tıkayarak nefessiz bıraktı.

Minneapolis polisinin olay sonrası yaptığı açıklamada kişinin 'tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıklanırken yayınlanan görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görüldü. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde Tıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra orada hayatını kaybettiği belirtildi. FBI ise yaşanan bu gelişmeler sonrasında yaptığı açıklamada, polislerin görevlerinden alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd isimli siyahinin, bu şekilde öldürülmesi eyalette büyük tepkilere neden oldu. Yayınlanan görüntülerde olay sırasında etrafta toplanan vatandaşlar, siyahi adamın yalvarmalarına rağmen boynundan dizini çekmeyen polis halk tarafından çok fazla eleştirildi. George Floyd'un, bir iş yeri sahibi tarafından şikayet edildiği ve gelen şikayet üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenirken polisler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.