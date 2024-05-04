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ABD'deki Princeton Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek için açlık grevi

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına tepki olarak açlık grevine başladı.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 00:51
ABD'deki Princeton Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek için açlık grevi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği sivil katliamlara tepki olarak önemli bir adım attı. Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen öğrenci grubu, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesi ve temel gıda maddelerine erişimi kısıtlamasına karşı bir açlık grevi başlattı.

Filistin dayanışma kampı üyeleri, Princeton Üniversitesi kampüsünde düzenledikleri basın açıklamasında, Gazze'deki milyonlarca Filistinliyle dayanışma göstermek için bu adımı attıklarını belirttiler. BM verilerine göre Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çeken öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye gıda, yakıt ve elektrik girişini yasaklamasının, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdiğini vurguladılar.

Açıklamada ayrıca, İsrail Savunma Bakanı'nın Gazze'ye yönelik yaptırımlarının sonucunda milyonlarca insanın temel gıda maddelerine erişimde zorluk çektiği ve hatta ot kullanarak yiyecek hazırladığı bilgisi de paylaşıldı. Öğrenciler, bu açlık greviyle İsrail'in Filistinli siyasi mahkumlar üzerindeki baskılarını protesto etmenin yanı sıra ABD hükümetinin İsrail'e olan desteğine karşı bir tepki verdiklerini belirttiler.

Son dönemde ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek eylemlerinin arttığı gözlemleniyor. Columbia Üniversitesi'nde yaşanan benzer bir olayın ardından, öğrenci eylemleri ülke geneline yayılmış durumda. 

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