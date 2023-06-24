ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'daki Gelişmeleri G7 Ülkeleri ve AB İle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le görüştüğünü bildirdi. Rusya'da Wagner grubu ile devlet arasında yaşanan kriz, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde güvenlik önlemlerinin alınmasına sebep oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyan olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise kişisel hırslar ve çıkarların ülke ve halka yönelik ihanete yol açtığını söyledi. Wagner'in kurucusu Prigojin ise hiçbir Wagner savaşçısının teslim olmayacağını belirtti.

ABD'nin Rusya'daki gelişmeler bağlamında müttefikleri ve ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde olacağını belirten Blinken, G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le görüşme yaptığını ifade etti. Rusya'daki durumu yakından takip eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'yı desteklemeye odaklandığını belirtti. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO'nun Vilnius'taki zirvesinde yeni koşulların değerlendirileceğini ve karmaşık güvenlik durumu nedeniyle ek tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus vatandaşlarına insani veya diğer nedenlerle herhangi bir vize verilmeyeceğini açıkladı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Estonya ve Letonya başbakanlarıyla Rusya'daki durum hakkında telefon görüşmeleri yaptıklarını belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı, sivillerin çatışmaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması ve sağduyulu davranılması çağrısında bulundu. İran ise Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediğini açıkladı.