ABD İstihbaratı, Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığına Karşı İsyan Planladığını İddia Etti

The Washington Post'un haberine göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li istihbarat yetkilileri, haziran ayının ortasında Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığına karşı silahlı eylem planladığına yönelik istihbarat topladıklarını, Beyaz Saray ve ilgili kurumlara 'acil' koduyla bilgi geçtiklerini iddia etti.

Bir istihbarat yetkilisi, Prigojin'in isyanına hazırlıksız yakalanmadıklarını kaydederek, 'ABD yönetimine bir şeyler planlandığını söyleyebilecek kadar yeterli işaret vardı yani Beyaz Saray’ın buna hazır olduğunu düşünüyorum.' görüşünü paylaştı.

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağına ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için oluşturabileceği sıkıntıya ilişkin 'yüksek endişe' duyulduğunu belirterek, 'Bu doğrultuda birçok soru mevcuttu.' ifadesini kullandı.

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