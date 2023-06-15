ABD, İsveç'in NATO üyesi olmasında ısrarcı!

İsveç'in Nato'ya üye olması ile ilgili süre hakkında bir açıklama yapan Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, açıklamasında İsveç'in bir an önce NATO üyeliğine alınması gerektiğini ifade etti.

Jean-Pierre, basının karşısına geçti ve günlük basın toplantısı sırasında gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Jean-Pierre, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün KKTC ve ve Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin değerlendirmelerini hatırlatarak, "İsveç'in NATO'da olmasını istiyoruz." dedi.

"NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ"





Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Joe Biden'ın yaptığı açıklamalarında İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili "son birkaç ay içerisinde olduğu gibi hem açık hem de net olmaya" devam edeceklerini söyledi. "Ne kadar erken o kadar iyi." şeklinde bir ifade kullanan Jean-Pierre, "Söz konusu durumu Türkiye ile paylaşmayı sürüdürüyoruz ama paylaşabileceğim bir zaman çizelgem yok." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, bir gün öncesinde aynı konuyla ilgili yaptığı açıklamaya atıfta bulundu ve İsveç'in ilk NATO zirvesinde üye olmasını "umduklarını" yineledi. Jean-Pierre, konuşmasının devamında İsveç'in PKK terör örgütüyle bağlantılı olan bir tutuklunun Türkiye'ye iade etme kararını hatırlatarak, "Böylece İsveç, süreç içinde NATO zirvesi için Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmiştir" dedi.