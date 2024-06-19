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ABD'nin Gazze'deki yüzer iskele operasyonu! Fiyasko ve insani kriz derinleşiyor

ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım operasyonunda yaşanan sorunlar ve yüzer iskele projesinin beklenenden önce sonlandırılma kararı, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.06.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:55
ABD'nin Gazze'deki yüzer iskele operasyonu! Fiyasko ve insani kriz derinleşiyor

ABD'NİN GAZZE'DEKİ YÜZER İSKELE OPERASYONU: FİYASKO VE KÜRESEL TEPKİLER

ABD'nin Gazze Şeridi'nde başlattığı insani yardım operasyonu, The New York Times Gazetesi'nin son raporuna göre büyük bir fiyasko ile sonuçlandı. 230 milyon dolarlık bütçeyle inşa edilen ve sadece 10 gün hizmet verebilen yüzer iskele, beklenenden çok önce işlevsiz hale geldi. Bu durum, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

ABD ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla başlattığı yüzer iskele projesi, uzun süren bir inşa sürecinin ardından 17 Mayıs'ta faaliyete geçti. Ancak sadece birkaç hafta içinde kötü hava koşulları nedeniyle hasar gördü ve tamir edilmesi gerekti. Proje, başlangıçta Eylül ayına kadar hizmet vereceği öngörüsüyle planlanmıştı ancak son gelişmelere göre operasyonun erken sonlandırılması gündeme geldi.

İNSANİ YARDIM VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Gazze Şeridi, uzun yıllardır devam eden İsrail ablukası ve sık sık yaşanan çatışmalar nedeniyle önemli bir insani krizle karşı karşıya. The New York Times'ın haberi, bölgedeki insani yardımın ulaştırılmasında yaşanan güvenlik endişelerini ve teknik zorlukları da ortaya koydu. İsrail'in sıkı denetimleri ve güvenlik politikaları, yardım operasyonlarının etkinliğini ve sürekliliğini zorlaştırmaktadır.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yüzer iskelenin kısa sürede yaşadığı teknik sorunların ardından tamir edilip tekrar hizmete sokulduğunu duyurdu. Ancak yapılan açıklamalarda, projenin öngörülen süreden önce sonlandırılabileceği belirtildi. Bu durumun İsrail üzerinde insani yardımların karadan daha fazla ulaştırılması için bir baskı unsuru oluşturması umulmaktadır.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Haberin devamında, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in sürdürdüğü askeri operasyonlar ve bu operasyonların bölgedeki insanlık dramına etkisi ele alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son günlerde artan saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını kaybetmiş ve yaralanmış durumda. Uluslararası toplumun İsrail'e yönelik tepkileri de artarken, bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor.

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