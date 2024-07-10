ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın bu yaz F-16'ları uçuracağını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu"nda, Ukrayna'ya sağlanacak F-16 savaş uçakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Austin, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyonun Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve Ukrayna'nın bu yaz F-16'ları uçuracağını belirtti.



Austin, NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde büyüyüp güçlenmesinden ve Rusya'nın oluşturduğu zorluklarla başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu ifade etti. NATO'nun üye sayısının Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye çıktığını vurgulayan Austin, "Putin'in savaşı NATO'nun genişlemesinin nedenidir," diyerek Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının NATO'nun genişlemesine yol açtığını belirtti.



SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN GÜÇLÜ PLANLAR

NATO'nun kolektif savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Austin, "Bu hafta iddialı bir gündemimiz var. Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü olan NATO planlarını uygulamaya geçireceğiz," dedi. Bu planların, NATO'nun herhangi bir yeni tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Austin, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini belirtti. "Ülkelerden oluşan bir koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için yorulmadan çalışıyor ve bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak," dedi.



NATO VE HİNT-PASİFİK ORTAKLIĞI

ABD'nin NATO müttefikleriyle Hint-Pasifik'teki küresel ortaklarıyla bağlarını derinleştirmeye devam edeceğine dikkat çeken Austin, Çin'in Ukrayna'da Rusya'ya destek vermesinden rahatsız olduklarını belirtti. "Bu, bize Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği arasındaki derin ilişkileri hatırlatıyor," diyen Austin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ve güvende olduğunu vurguladı. NATO'yu zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişimin yalnızca Amerika'nın güvenliğini zayıflatacağını belirtti.

STOLTENBERG VE BLINKEN UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Zirvesi kapsamında Washington'da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Stoltenberg, Rusya'nın son günlerdeki saldırılarına dikkat çekti. Stoltenberg, Rusya'nın çocuk hastanesini hedef aldığını ve çok sayıda çocuğun öldüğünü belirterek, "Bu saldırılar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının vahşetini ortaya koyuyor ve neden Ukrayna'ya destek olmamız gerektiğini gösteriyor," dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK ZİRVEDE ANA GÜNDEM MADDESİ

Finlandiya ve İsveç'in katılımının ardından ilk kez 32 üyesiyle bir araya gelen NATO, zirvede Ukrayna'ya desteği ana gündem maddesi olarak ele aldı. NATO'nun bu desteği, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmak ve Rusya'nın saldırılarına karşı direnç göstermesine yardımcı olmak amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor.

Pentagon'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama taahhüdü, NATO'nun kolektif savunma stratejisinin bir parçası olarak Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.