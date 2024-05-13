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ABD Savunma İstihbarat Ajansı'ndan İsrail politikasına itiraz: Binbaşı görevinden istifa etti

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nda görevli bir binbaşı, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle istifa etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 23:55
ABD Savunma İstihbarat Ajansı'ndan İsrail politikasına itiraz: Binbaşı görevinden istifa etti

ABD'li binbaşı, İsrail saldırılarına destek nedeniyle istifa etti

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'na bağlı bir binbaşı, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle görevinden istifa etti. Binbaşı Harrison Mann, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, politikanın Gazze'deki masum Filistinlilerin ölümüne ve açlıkla mücadelesine katkı sağladığını ifade etti.

DIA'da Orta Doğu istihbarat analisti olarak çalışan Mann, meslektaşlarının İsrail'e verdiği destek nedeniyle kendisini "alternatif bir evrende" hissettiğini belirtti. İstifasının arkasındaki nedenleri açıklayan Mann, etnik temizliğin sorumluluğunu üstlenme konusunda büyüdüğü ahlaki ortamın etkisine de vurgu yaptı.

Binbaşı Mann, paylaşımında son aylarda yaşanan korkunç olayların, görevleriyle arasındaki bağı göz ardı edemediğini ve bunun kendisinde büyük bir utanç ve suçluluk hissi yarattığını ifade etti.

Mann'ın istifası, ABD ordusu ve istihbarat topluluğundan kamuya açık bir şekilde yapılan ilk istifa olarak dikkat çekti. Bu olay, ABD'nin İsrail politikasına yönelik artan eleştirilerin bir göstergesi olarak yorumlandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nden 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği benzin dökerek kendini ateşe verme eylemi ve ABD Dışişleri Bakanlığından gelen istifalarla birlikte, ABD'nin İsrail politikasına yönelik kamuoyu baskısı artıyor.

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