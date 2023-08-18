ABD, Suriye'deki iki silahlı grubu yaptırım listesine ekledi!

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki ciddi insan hakları ihlallerini" gerekçe göstererek Suriye'de faaliyetleri gösteren iki silahlı gruba yaptırım uygulanması yönünde bir karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) 17 Ağustos günü resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı bir açıklamada, "Suriye'de üslenen iki silahlı milis ve bu grupların üç lideri, Suriye'ye karşı ciddi derecede insan hakları ihlalleriyle ilgili bağlantılı' bir şekilde Milis liderlerinden birine ait bir araba satış şirketinin bu konuda yaptırım listesinde olduğu bildirildi. Sonuç olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım listesine aldığı grupların Süleyman Şah Tugayı ve Hamza İttifakı olduğunu açıkladı. Seyf Bulad Ebubekir ile birlikte, bu grupların liderleri olduğuna inanılan Muhammed Hüseyin Al-Jassim ve Walid Hüseyin Al-Jassim ile birlikte ABD'nin yaptırımlar listesine eklendi.

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Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Türkçe haberine göre, yaptırım listesine dahil edilen iki grubun 2018'te Türk askeri harekatından bu yana Afrin'i kontrol eden gruplar olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine Süleyman Şah Tugayı adlı silahlı bir grup, Kürtlere baskı yaparak bölgeden göçe zorlamak, aile bireylerini kaçırmak, haraç toplamak şeklinde eylemlerle suçlanırken, diğer taraftan Hamza Birliği adlı grup da gözaltına alındı.

Türkiye'de faaliyet gösteren Süleyman Şah Tugayı'nın komutanı olan Muhammed Hüseyin El Casım'a ait otomobil şirketi Al-Safir Oto da müsadereden elde edildiği ve fidye karşılığı aktarıldığı iddiası ile birlikte yaptırım listesine alındı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Süleyman Şah Tugayı komutanları aynı zamanda otomobil şirketinin çeşitli şubelerini de yönetiyor.

Şirketin, Ahrar El Şarkiye Grubu'nun lideri Ahmed İhsan Feyyad El Hayes'e ait olduğu belirtilirken, bu kişi aynı zamanda ABD'nin yaptırım listesinde. El Casım’ın kardeşi olan Velid Hüseyin El Casım'ın da 2020'de bir kişiye cinsel saldırıda bulunmak ve fidye ödemediği için de öldürmekten suçlanıyor. Hamza Federasyonu lideri Seyf Bulad Ebubekir'in de yerel halka uyguladığı vahşi baskı nedeniyle yaptırım listesinde olduğu ve Ebu Bekir'in Kürt kadınlarının kaçırılması, ağır tutuklu tacizi ve bazen cinayet olaylarına karıştığı söyleniyor.