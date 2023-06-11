ABD-Türkiye arasındaki F-16 sürecinde Biden’dan yeni formül arayışı!

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16 savaş uçakları ve güçlendirme kitleri konusundaki belirsizlikler devam ederken, Beyaz Saray'da hummalı çalışmalar sürüyor.

Yunan medyası, İsveç'in NATO üyeliğine engel olan Türkiye'nin bu varlığı ABD'den savaş uçağı satın almak için kullandığını yazarken, ABD yetkililerinin bu düğümü çözmek için adım attığına işaret ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesinde İsveç'in üye olabilmesi için ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışlarına onay vermesi için yeni bir formül bulma arayuışında olduğu bildirildi. Haberde, normal şartlarda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yürüteceği süreci Beyaz Saray'ın yürüttüğü de yinelendi.

“BU DURUM SÜRECİ ZORLUYOR”





ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Jake Sullivan, savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin onayını doğrulamak için Kongre üyeleriyle de telefonda görüştü. Ancak Yunan medyası, F-16'ların satışında tek kriterin İsveç olmadığını yazdı ve "ki bu Beyaz Saray'daki durumu daha da zorlaştırıyor. Türkiye'nin tutumunun değişeceğine dair bir garanti yok. Ayrıca Türkiye'ye, İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmenin otomatik olarak savaş uçaklarını kullanılabilir hale getirmediğini açıklamalıdır." yorumu yapıldı.

Kaynaklar, konunun o hafta ABD Dışişleri Bakanı Anthony Brinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında yapılan bir telefon görüşmesinde de gündemde olduğunu söyledi. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kattimerini'den gelen haberde, "Sayın Brinken, Fidan'a İsveç'in üyeliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının parlamentonun duruma ilişkin anlayışını etkileyeceğini söyledi." yazıldı.

"Türk Lobisi Harekete Geçti"

Öte yandan, Washington'da Türk lobisinin faaliyete geçtiği ve milletvekilleriyle kapalı kapılar ardında toplantılar yaptığı söyleniyor. Hükümet, Türkiye'nin Yunan lobisinin adımlarını izlediğini söylerken, Kongre'nin "güçlü adamlarından" biri olarak bilinen Demokrat Senatör Chuck Schumer'in Türkiye karşıtı söylemlerinin süreci hızlandırdığını vurguladı.

Schumer, "Türkiye, küresel istikrar için bir tehdittir ve Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki saldırganlığa karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapmalıdır." şeklinde konuşmuştu.