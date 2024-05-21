ABD, yaz sezonunda benzin fiyatlarını düşürmek için 1 milyon varil benzin satacak

ABD fiyatları düşürmek için 1 milyon varil benzin satışa sunacak

ABD Enerji Bakanlığı, yaz sezonunda benzin fiyatlarını düşürmek için harekete geçiyor. Petrol Rezervleri Ofisi, Sandy Kasırgası sonrasında oluşturulan Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervi'nde bulunan 1 milyon varil (42 milyon galon) benzinin satışı ve tasfiyesi için talepte bulunduğunu duyurdu.



Bu satışın, özellikle yaz sezonunda sürücülerin yola çıkarken benzine olan talebinin arttığı zamanda fiyatları düşürmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Biden yönetiminin bu adımı, yaz sezonunda sürücülerin bütçelerine katkı sağlamak ve tedarik akışını sağlamak için attığını ifade etti.

Stratejik olarak piyasaya sürülecek olan bu rezervin zamanlaması, Anma Günü ile 4 Temmuz tatilleri arasına denk getirilerek en çok ihtiyaç duyulan zamanda tedarik akışını güvence altına almayı amaçlıyor.

ABD'de benzin fiyatlarının ortalama olarak galon başına 3,59 dolara çıktığı belirtiliyor. Bu artış, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 2'lik bir artışı temsil ediyor.

Biden yönetimi, daha önce de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ardından hızla artan benzin fiyatlarını dengelemek için ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.