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ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!

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ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!
ABD'nin Virginia eyaletinde bir lise mezuniyet töreninde çıkan silahlı çatışmada baba ve oğul hayatını kaybederken 9 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan tutuklandı.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Richmond kentinde bir lise mezuniyet töreninde toplu silahlı saldırı meydana geldi. Reuters'in bildirdiğine göre, saldırıda iki kişi öldü, beş kişi de yaralandı.

SALDIRIDA BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!

18 yaşında olduğu belirlenen bir erkek çocuk ile 36 yaşındaki bir babanın hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, saldırıdan sonra 19 yaşındaki bir adamı tutukladıklarını söyledi.

Saldırı, Virginia Commonwealth Üniversitesi kampüsündeki Huguenot Lisesi'nin düzenlediği mezuniyet töreninde gerçekleşti. Saldırganların en az bir kişinin vurulduğunu bildiği söyleniyor.

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