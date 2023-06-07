ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!

ABD'nin Virginia eyaletindeki Richmond kentinde bir lise mezuniyet töreninde toplu silahlı saldırı meydana geldi. Reuters'in bildirdiğine göre, saldırıda iki kişi öldü, beş kişi de yaralandı.

SALDIRIDA BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ





18 yaşında olduğu belirlenen bir erkek çocuk ile 36 yaşındaki bir babanın hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, saldırıdan sonra 19 yaşındaki bir adamı tutukladıklarını söyledi.

Saldırı, Virginia Commonwealth Üniversitesi kampüsündeki Huguenot Lisesi'nin düzenlediği mezuniyet töreninde gerçekleşti. Saldırganların en az bir kişinin vurulduğunu bildiği söyleniyor.