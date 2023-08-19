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  3. ABD'den tartışma yaratacak karar! Güney Kıbrıs'ın silah ambargosunu kaldırdı..

ABD'den tartışma yaratacak karar! Güney Kıbrıs'ın silah ambargosunu kaldırdı..

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ABD'den tartışma yaratacak karar! Güney Kıbrıs'ın silah ambargosunu kaldırdı..
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) karşı uygulanan 2024 mali yılı silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Kıbrıs'a yönelik bir yıllık silah ambargosunu kaldırdığını söyledi. 

ABD'den tartışma yaratacak karar! Güney Kıbrıs'ın silah ambargosunu kaldırdı

Miller, Dışişleri Bakanı Antony Brinken'in, Yunan ve Kıbrıs hükümetlerinin 2024 mali yılı yeniden ihracat ile birlikte savunma malzemesi transferlerine izin vermek adına ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikleri yerine getirdiklerini belirlediğini söylerken bunun yıllık olarak değerlendirileceğini de ifade etti. Miller, bu karar ve belgelerle, Bakan Brinken'in 2024 mali yılında Güney Kıbrıs'a yönelik savunma ticaretine yönelik kısıtlamalarını da kaldırdığını bildirdi.

1 Ekim 2023 tarihi itibariyle Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin yeni politikanın yansıtılması şekilde değiştirileceğini söyleyen Miller, kararın bir değişiklik olmadığını, sadece "2023 mali yılı kararının yeniden beyanı" olduğunu da aktardı.

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