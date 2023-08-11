ABD'den teknoloji savaşı açtığı Çin'e karşı kararnameli cephe!

ABD Başkanı Joe Biden, askeri, istihbarat, gözetleme ve siber yetenekler için gerekli olarak tanımlanan hassas veya ileri teknoloji içeren ürünleri geliştirmek ve kullanmak isteyen bağlı ülkeler tarafından ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerini ele alan bir yürütme emri yayınladı.

Yönetimin, gelecek nesil askeri yeniliklere yönelik gerekli teknolojileri koruyarak ABD'nin güvenliğini sağlamaya ve ulusal güvenliği korumaya kararlı olduğuna dikkat çeken yönetim, sınır ötesinde yatırım akışlarını uzun süredir bir öncelik olduğunu kaydetti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar içinde ekonomik canlılığına katkıda bulunan bir faktörü olduğu belirtildi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI İLE İSTİŞARE EDİLECEK

Açıklamada, kararın ABD'nin açık yatırım taahhüdünü sürdürürken ulusal güvenliği korumaya yönelik hedefli önlemleri içerdiği ve ABD Hazine Bakanlığı ile istişare içinde uygulanacağı ve yönetileceği aktarıldı.





Açıklamada, emrin ABD'nin açık yatırım taahhüdünü sürdürürken ulusal güvenliği korumaya yönelik olarak dar hedefli önlemleri içerdiği ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanacak ve aynı zamanda da yönetilecek yeni hedefli ulusal güvenlik programı oluşturulmasını haklı çıkardığı belirtilirken Hazine, Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği içinde olduğu ifade edildi.

Bu bağlamda program, Amerikalıların belirli işlemleri Hazine Bakanlığı'na bildirmelerini zorunlu kılmakta ve Amerikalı bireylerin, yönetmelikte tanımlanan üç yüksek teknoloji sektörünün dar segmentlerinde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili diğer bazı işlemleri yapmalarını yasaklamaktadır. Açıklamada, Çin'in yönetmeliğin ekinde ilgili ülke olarak listelendiğine ve Çin'in çeşitli hassas teknolojiler üretme yeteneğini geliştirmek için ABD yatırımından yararlandığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, ABD'nin halihazırda yeni program kapsamındaki birçok teknolojk ürünün Çin'e yapılan ihracatını yasakladığı ya da kısıtladığına dikkat çekilen program, Amerikan yatırımlarının bu teknolojilerin yerlileştirilmesini hızlandırmasını engelleyecek.

Açıklamada, yönetmelikte tanımlanan 3 yüksek teknoloji alanından bahsedilirken bunların yarı iletkenler ile mikroelektronik, kuantum alanında bilgi teknolojileriyle beraber yapay zeka sistemleri olduğu aktarıldı.