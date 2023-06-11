ABD'nin Nükleer sırları Donald Trump'ın evinin banyosunda çıktı!

Eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinden çıkarılan "gizli belgeler" ile ilgili soruşturmanın bir parçası olan dosyalar yayınlandı. Florida Bölge Mahkemesine sunulan 49 sayfalık bir şikayet, Başkan Trump aleyhine "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak gizlenmesi" de dahil olmak üzere 37 suçlama içeriyordu.





Donald Trump, başkanlığı sona erdikten sonra dosyaları Florida, Mar-a-Lago'daki evine götürdü, ancak bazı belgeler banyoda tutuldu. Trump'a yedi başlık altında 37 suçlamanın yer aldığı ve önceki gün dosyalanan 49 sayfalık iddianamede söz konusu dosyaların yer aldığı evdeki durumlarını gösteren bazı fotoğraflar da yer aldı. Florida tatil evlerinde evrak işleri tuvalet ve duş arasına sıkıştırılmıştı.





NÜKLEER SIRLARI KAÇIRDI

2021 tılı Nisan ayında banyoya yerleştirildiği iddia edilen kutular, birinci kattaki depolama alanı temizlenip yer açıldığı Haziran ayına kadar orada oturdu. Bu olana kadar, 80 kadar kutunun bir kısmı konağın balo salonunun tuvaletlerinin dışında saklanırken, diğerleri sıkışık depolara dağılmıştı. Başkan Trump'ın Ocak 2021'de yasadışı bir şekilde çaldığı kutu, nükleer sırlar ve aynı zamanda bir şekilde çaldığı kutu, nükleer sırlardan yabancı askeri raporlara kadar çok çeşitli gizli belgeler içeriyordu.





İLK DURUŞMA SALI GÜNÜ

Federal mahkemede görevden alınan ilk ABD başkanı Donald Trump, Salı günü ilk duruşması için Miami'de görünecek. Trump muhtemelen 20 ila 100 yıl hapis cezasına çarptırılacak, ancak tutuklanması pek olası değil.