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ABD'nin testereli şamandırayla göçmen önleme yöntemi can aldı: 2 ölü!

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ABD'nin testereli şamandırayla göçmen önleme yöntemi can aldı: 2 ölü!
Teksas Valisi Greg Abbott'un Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ne kurduğu yüzer bariyerin testereli şamandıraların olduğu ortaya çıkarıldı. Şamandıraların yanında iki göçmenin cansız bedenleri bulundu.

Amerika'nın Teksas eyaletinde insanlık adına utanç verici bir olay yaşandı. İki göçmenin cesetleri, eyalet hükümetinin geçen ay Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'ne kurmaya başladığı yüzen bir bariyere bağlı testereyle kesilmiş bir şamandıranın yanında bulundu.

Meksikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 ve 4 Ağustos'ta Rio Grande Nehri'ndeki şamandıraların yakınında iki göçmenin cesedinin bulunduğunu söyledi. Ölen göçmenlerden birinin 20 yaşındaki Honduraslı olduğu belirlenirken, diğerinin kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

ABD'nin testereli şamandırayla göçmen önleme yöntemi can aldı

MEKSİKA İKİ NOTA GÖNDERDİ

Bu gelişmenin ardından ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin demokrat tarafından Sylvia Garcia, testereli şamandıra fotoğraflarını yayınlayarak Teksas Valisi Greg Abbott'a bu zalim ve insanlık dışı uygulamayı derhal durdurması çağrısını yaptı.

Vali Abbott, geçtiğimiz Haziran ayında açıklanan ve Temmuz ayında başlayan yüzer duvar projesinin ABD'ye yasadışı göçü önlemek için hayata geçirildiğini iddia ederken, ABD Başkanı Joe Biden, bu konudaki yetersizliklerinden doşayı kendi hükümetini suçluyor.

ABD'nin testereli şamandırayla göçmen önleme yöntemi can aldı

Öte yandan Meksika, yüzer bariyer projesiyle ilgili olarak ABD hükümetine 2 adet diplomatik nota göndermişti. Meksika Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alicia Barcena da ABD'li mevkidaşı Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede şamandıraların kaldırılması çağrısında bulundu.

HÜKÜMET DAVA AÇTI

ABD hükümeti, insanlar ve çevre için sorunlara yol açabileceği için tartışmalı bariyer projesine karşı çıktı ve geçen Temmuz ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından bariyerlerin kaldırılması adına Teksas'taki yerel yönetimlere dava açıldı.

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