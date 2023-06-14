Afganistan’da çekirge istilası

Afganistan'ın kuzeyinde Belh Vilayeti'nde bulunan Kandali köyünde binlerce hektarlık alan çekirge istilasına uğradı. Birçok tarım ürününe hasar yaratan çekirgeler nedeni ile köy halkı zor günler geçirirken, devletten mahsullerini korumak için hiçbir destek alamadıklarından şikayetçi oldu. Köylüler, çekirge türleri arasında en tehlikelilerinden bir tanesi olan Fas çekirgelerini modern yöntemlerin yer almaması nedeni ile geleneksel yöntemlere yakalamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi, çekirgelerin yiyebildikleri her şeyi yedikten sonra milyarlarca yumurta yumurtladıklarını ve bunun çiftçilerin mahsullerini yok etme döngüsünün önümüzdeki sene da devam etmesine yol açtığını bilgisini verdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi, çekirge istilasının 1.2 milyon ton buğdayı yok edebileceğini belirtirken, bu Afganistan'da bu yılki mahsulün dörtte birine tekabül ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Ofisi Afganistan Temsilcisi Richard Tranchard hazırlamış olduğu açıklamada, “Geçtiğimiz ay Afganistan'da üç sene peş peşe yaşanan kuraklığa rağmen bu sene tarım alanlarından daha başarılı ve daha çok ürün alınmasının beklendiğini, ama şimdi öyle görünüyor ki bu yeni haşere daha başarılı bir ürün için umutları ortadan kaldırıyor. ” dedi.

Sultan Faizy

