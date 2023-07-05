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Afrika fillerinin yeme alışkanlıkları araştırıldı

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Afrika fillerinin yeme alışkanlıkları araştırıldı
ABD Brown Üniversitesi'nden araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika fillerinin yeme alışkanlıklarını öğrenmek için bir çalışma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, fillerin yeme alışkanlıkları türün daha iyi yönetimini ve nesillerinin sağlıklı devamlılığını sağlayabilir.

ABD Brown Üniversitesi'nden araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika fillerinin yeme alışkanlıklarını öğrenmek için bir çalışma yaptı.

Araştırma kapsamında Kenya'daki filler boyunlarındaki GPS tasmalarıyla takip edilerek geride bıraktıkları dışkı örnekleri toplandı. DNA metabarkodlama yöntemi ile numuneler üzerinde çalışan araştırmacılar, bir numunede 137 tür bitkiye rastlayabilirken araştırma boyunca 367 bitki çeşidi tespit etti. Bunun yanı sıra, fillerin derilerindeki kıllarda yapılan kararlı karbon izotopları incelemesi, fillerin yağışlı aylarda otları tercih ederken kurak mevsimde ağaç yapraklarına yöneldiği tezini doğruladı. Ayrıca, dişi fillerin hamilelikleri boyunca bazı bitkileri aşerdiği de ortaya çıkarıldı.

Araştırma yazarlarından Tyler Kartzinel, "Fil bakıcıları, hayvanların ihtiyaç duyduğu besini tüketmediğinde hayatta kalabileceğini ancak refah içinde yaşayamayacağını unutmamalı." dedi. Kartzinel, "Her bir bireyin yeme alışkanlıklarını öğrenerek fil, bizon ve gergedan gibi türlerin daha iyi yönetimini ve nesillerinin sağlıklı devamlılığını sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Araştırma yazarları, farklı yeme alışkanlıkları olan bireylerin rekabete girmeden sürüyle birlikte toplayıcılık yapmasının filleri birbirine kenetlediğini fakat iklim değişikliğiyle kıtada azalan kaynaklar karşısında türün hayatta kalma şansının azaldığı yorumunu yaptı.

Araştırma sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

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