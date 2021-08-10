Afrika'da ortaya çıkan 'Marburg' kâbusunda alarm verildi!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı bir açıklamada Batı Afrika'nın Gine eyaletinde Marburg humması virüsü tespit edildiği ve yarasalardan bulaştığı değerlendirilen bu virüs için henüz bir tedavi ya da aşının mevcut olmadığı bildirildi.

Ülkenin güney bölgesinde hastanede yatan ve gördüğü tedavi sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybeden bir hastadan alınan öneklerde, Marburg humması virüsünün tespit edildiği bildirildi. Senegal'deki Pasteur Enstitüsünün de yapılan tetkiklerde Marburg humması tanısı doğrulanırken virüsün geniş bir alana yayılmasında büyük potansiyel taşıdığı belirtildi. DSÖ'nüm açıklamasında ayrıca Gine şehrinde de benzer yolla bulaşan Ebola ile mücadele tecrübesinden yararlanarak yerel yetkililerle çalışıldığı aktarıldı.

Marburg hummasının ilk olarak tespit edildiği bölgenin Liberya ve Fildişi Sahillerine yakın sınırlarda olduğunun kaydedildiği açıklamada Ebola'nın yakın olarak görülen virüsün insanlara meyve yiyen yarasalarla bulaştığı ve insanlar arasında da enfekte olan kişilerin vücut sıvılarının temas ettiği kişilere yayıldığı bildirildi. Yüksek ateş ve baş ağrısı yapan virüsün halsizlik ve kusma gibi etkilerinde olduğu ve birçok hastada 7 gün içerisinde şiddetli hemorajik belirtileri geliştirdiği aktarıldı.

Aşısı veya bir tedavisi olmayan Marburg humması virüsünde olan ölüm oranlarının ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değiştiği açıklandı.