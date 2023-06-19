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Almanya, Çin ile İlişkilerini Dengede Tutuyor

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Almanya, Çin ile İlişkilerini Dengede Tutuyor
Almanya, Çin ile ticari ilişkilerini politikadan önde tutarak, G7 ülkelerinin Çin'e yönelik 'riski azaltma' ilkesine uymaya çalışıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, Almanya'nın ekonomik bağımlılığı ve Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Berlin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı Çin ile iyi ilişkileri sürdürmeye çalışırken, G7 ülkelerinin Çin'e yönelik 'riski azaltma' ilkesine de uymaya çalışıyor.

Başbakan Olaf Scholz, iki yılda bir yapılan ve ancak Kovid-19 pandemisinden sonra tekrar yüz yüze yapılacak Çin-Almanya hükümetler arası istişare mekanizmasının yedinci toplantısından önce Çin Başbakanı Li ile başbakanlıkta akşam yemeğinde buluşacak.

Çin-Almanya hükümetler arası istişare mekanizması toplantısı salı günü düzenlenecek, daha sonra da Alman-Çin forumu yapılacak.

Tags:

Almanya, Çin, G7, ticaret, ilişkiler, politika, ekonomi

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