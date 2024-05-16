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Almanya'da dehşete düşüren yangında 3 kişi yaşamını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangın faciasında 3 kişi yaşamını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 23:26
Almanya'da dehşete düşüren yangında 3 kişi yaşamını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yangın: 3 kişi öldü 16 kişi yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başkenti olarak yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Bir binanın giriş katında başlayan yangında 3 kişi yaşamını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Gece saatlerinde binanın zemin katında bulunan bir büfede meydana gelen patlama sonucu başlayan yangın, kısa sürede 6 katlı binayı sardı. Patlamanın ardından cadde savaş alanına dönerken, park halindeki araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale eden Düsseldorf İtfaiyesi ekipleri, kimlikleri açıklanmayan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca yangında yaralanan ve diğer vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, binanın arka kısmında bulunan balkonlardan içeri girerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Olayın yaşandığı bina, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelirken, 24 daireli binada oturan 3 Türk ailesinin de bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yangında etkilenen Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu üzücü olay, 25 Mart'ta Solingen'de kundaklanan evde yaşanan trajik yangından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Bu da bölgedeki endişeyi artırdı.

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