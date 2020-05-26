Almanya düğmeye bastı! 31 ülkeye kapılarını açıyor! Türkiye liste yok

Korona virüs vakalarını görülmesiyle birlikte işi şakaya almayan ve anında sıkı tedbirleri uygulamaya başlayarak yaşanan bu pandemi sürecini en az zararla atlatan Almanya normalleşme kapsamında düğmeye bastı. ilk etapta aralarında Türkiye'nin olmadığı 31 ülke ile seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor.

GİDİLECEK YERDE 100 BİN NÜFUSTA EN FAZLA 50 VAKA ŞARTI

Avrupa ülkelerinde tatil yapacak olan Alman vatandaşlarını ilgilendiren karar doğrultusunda gidilecek yerde "Son yedi gün içinde 100 bin nüfusta en fazla 50 Corona virüs vakası" şartı aranacak. Gidilecek yerde bu sayıdan fazla vaka bulunursa bölgeye seyahat kısıtlaması devam edecek. Almanya, yurt dışına çıkacak vatandaşlarının gidecekleri ülkelerde sağlanacak sağlık ve temizlik şartları konusunda belirli kriterleri göz edeceğini de açıkladı.

FUTBOL MÜSABAKALARI BAŞLADI

Diğer yandan ülkede futbol müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya başladı. Ve Belarus ile birlikte şu anda 2 ülkede futbol maçları yapılıyor

Dünyada en çok seyahat eden insanların başında gelen Almanların, yaz sezonunda Türkiye'ye de gelmeleri konusunda girişimlerin sürdüğü ve yakında bu yönde adımların atılacağı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Almanya'dan 5 milyona yakın turist gelmişti.